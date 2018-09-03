Италия: азербайджанец дебютировал на сцене Ла Скала

Понедельник, 03 Сентябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: азербайджанец дебютировал на сцене Ла Скала

Оперный певец Магеррам Гусейнов исполнил свою давнюю мечту, выступив на сцене легендарного итальянского театра.

Азербайджанский оперный исполнитель Магеррам Гусейнов дебютировал на сцене знаменитого оперного театра Ла Скала в Италии в знаменитой опере Луиджи Керубини "Али-баба, или 40 разбойников".

Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на страницу вокалиста в социальной сети Instagram, где Гусейнов поделился этой радостной новостью. Режиссером постановки является известный кинорежиссер Лилиана Кавани, а дирижером — Паоло Кариниани.

Вчера состоялся мой дебют в Ла Скала. Я не знаю, как выразить свои эмоции. Я хочу поблагодарить всех моих коллег и всех, кто был со мной и поддержал. Этот вечер запомню навсегда", — написал Гусейнов.

Исполнитель бесконечно рад, что ему довелось выступить на сцене Ла Скала, потому что об этом мечтает каждый оперный певец, пишет ru.sputnik.az.

Магеррам Гусейнов окончил музыкальную школу имени Леонида и Мстислава Ростроповичей в Баку. Он является лауреатом многочисленных конкурсов, получал приглашения на получение мастер-классов от Галины Вишневской (Россия) и Тома Крауса (Финляндия). С 2013 года продолжает свою учебу в Академии Озимо (Италия). Первый дебют состоялся в Teatro la Nuova Fenice di Osimo в опере Бизе "Кармен" в партии Моралеса. Он является самым молодым солистом, выступившим в роли Дона Жуана в одноименной опере "Дон Жуан".

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: сын Роналду оформил покер

      Сын португальского форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду забил четыре мяча в дебютном матче за «Ювентус U-9».

      Подробнее

    • Португалия: кто будет собирать груши

      Урожай груш в этом году - меньше запланированного.

      Подробнее

    • Испания: в Барселоне откроется первый в Европе Nike Live

      Американская компания Nike выбрала Барселону для запуска нового формата магазинов Nike Live, которые должны появиться по всей Европе в 2019 году.

      Подробнее

    • Испания: женщина пожила в отеле и уехала, не заплатив

      В Хихоне женщина пожила в отеле 15 дней и уехала, не заплатив.

      Подробнее

    • Италия: азербайджанец дебютировал на сцене Ла Скала

      Оперный певец Магеррам Гусейнов исполнил свою давнюю мечту, выступив на сцене легендарного итальянского театра.

      Подробнее

    • Италия: Сидорова выиграла соревнования в Падуе

      Россиянка Анжелика Сидорова победила в секторе для прыжков с шестом на соревнованиях в Падуе (Италия).

      Подробнее

    • Обнаружены принадлежавшие Клеопатре древние реликвии

      Египетские археологи обнаружили две реликвии, которые принадлежали царю Птолемею V Эпифану и его жене Клеопатре.

      Подробнее

    • Проживший неделю в аэропорту азиат спасался лапшой и тунцом

      Азиат неделю прожил в аэропорту города Перт (Австралия) без денег, питаясь тунцом и лапшой из пакетиков.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья