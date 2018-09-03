Италия: азербайджанец дебютировал на сцене Ла Скала
Оперный певец Магеррам Гусейнов исполнил свою давнюю мечту, выступив на сцене легендарного итальянского театра.
Азербайджанский оперный исполнитель Магеррам Гусейнов дебютировал на сцене знаменитого оперного театра Ла Скала в Италии в знаменитой опере Луиджи Керубини "Али-баба, или 40 разбойников".
Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на страницу вокалиста в социальной сети Instagram, где Гусейнов поделился этой радостной новостью. Режиссером постановки является известный кинорежиссер Лилиана Кавани, а дирижером — Паоло Кариниани.
Вчера состоялся мой дебют в Ла Скала. Я не знаю, как выразить свои эмоции. Я хочу поблагодарить всех моих коллег и всех, кто был со мной и поддержал. Этот вечер запомню навсегда", — написал Гусейнов.
Исполнитель бесконечно рад, что ему довелось выступить на сцене Ла Скала, потому что об этом мечтает каждый оперный певец, пишет ru.sputnik.az.
Магеррам Гусейнов окончил музыкальную школу имени Леонида и Мстислава Ростроповичей в Баку. Он является лауреатом многочисленных конкурсов, получал приглашения на получение мастер-классов от Галины Вишневской (Россия) и Тома Крауса (Финляндия). С 2013 года продолжает свою учебу в Академии Озимо (Италия). Первый дебют состоялся в Teatro la Nuova Fenice di Osimo в опере Бизе "Кармен" в партии Моралеса. Он является самым молодым солистом, выступившим в роли Дона Жуана в одноименной опере "Дон Жуан".
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