Италия: азербайджанец дебютировал на сцене Ла Скала

Азербайджанский оперный исполнитель Магеррам Гусейнов дебютировал на сцене знаменитого оперного театра Ла Скала в Италии в знаменитой опере Луиджи Керубини "Али-баба, или 40 разбойников".

Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на страницу вокалиста в социальной сети Instagram, где Гусейнов поделился этой радостной новостью. Режиссером постановки является известный кинорежиссер Лилиана Кавани, а дирижером — Паоло Кариниани.

Вчера состоялся мой дебют в Ла Скала. Я не знаю, как выразить свои эмоции. Я хочу поблагодарить всех моих коллег и всех, кто был со мной и поддержал. Этот вечер запомню навсегда", — написал Гусейнов.

Исполнитель бесконечно рад, что ему довелось выступить на сцене Ла Скала, потому что об этом мечтает каждый оперный певец, пишет ru.sputnik.az.

Магеррам Гусейнов окончил музыкальную школу имени Леонида и Мстислава Ростроповичей в Баку. Он является лауреатом многочисленных конкурсов, получал приглашения на получение мастер-классов от Галины Вишневской (Россия) и Тома Крауса (Финляндия). С 2013 года продолжает свою учебу в Академии Озимо (Италия). Первый дебют состоялся в Teatro la Nuova Fenice di Osimo в опере Бизе "Кармен" в партии Моралеса. Он является самым молодым солистом, выступившим в роли Дона Жуана в одноименной опере "Дон Жуан".