Италия: бандиты не смогли ограбить банк

Среда, 17 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: бандиты не смогли ограбить банк

Необычайное ограбление, похожее на сюжет фильма, произошло на днях в квартале Портуесе в Риме.

В банк ворвались пять преступников. Разоружив охранника и уложив на пол других банковских работников, злоумышленники добрались до директора, единственного кому известны все секретные коды, и под угрозой оружия приказали ему сопроводить их подземное хранилище. 

В этот момент директор, видимо, от страха потерял сознание, и привести его в чувство преступникам не удалось, сообщает Ilmessaggero.it Воры бежали с места происшествия, прихватив с собой лишь небольшую сумму денег из кассы банка. В данное время полиция разыскивает злоумышленников. По имеющейся информации, ими являются немолодые итальянцы, пишет napoli1.com.

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