Италия: бандиты не смогли ограбить банк

В банк ворвались пять преступников. Разоружив охранника и уложив на пол других банковских работников, злоумышленники добрались до директора, единственного кому известны все секретные коды, и под угрозой оружия приказали ему сопроводить их подземное хранилище.

В этот момент директор, видимо, от страха потерял сознание, и привести его в чувство преступникам не удалось, сообщает Ilmessaggero.it Воры бежали с места происшествия, прихватив с собой лишь небольшую сумму денег из кассы банка. В данное время полиция разыскивает злоумышленников. По имеющейся информации, ими являются немолодые итальянцы, пишет napoli1.com.