Италия: Берлускони рассказал, как быстрее выйти замуж

Прощаясь с репортером и испытав на себе ее крепкое рукопожатие, 81-летний политик предупредил женщину: «Не жми руку так сильно! Иначе про тебя скажут «эта уж точно меня побьет», и никто замуж тебя не возьмет».

Сотрудница британской телерадиокомпании не растерялась, возразив: «Я думала, что вам понравится решительное рукопожатие».

Однако, этот ответ Берлускони, судя по всему, не убедил, пишет rg.ru.

«Ты замужем? Нет? Видишь, теперь будешь знать. Значит, это была самая важная встреча в твоей жизни», - заметил политик.

Нужно сказать, что чувство юмора не покидает Сильвио Берлускони на протяжении всей его длинной политической жизни. Одним из самых ярких его афоризмов по сей день считается шутка Берлускони в адрес бывшего президента США, которого он окрестил «загорелым парнем».