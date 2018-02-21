Италия: Берлускони рассказал, как быстрее выйти замуж

Среда, 21 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Берлускони рассказал, как быстрее выйти замуж

Бывший премьер-министр Италии и лидер движения «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони дал практический совет журналистке BBC, как поскорее выйти замуж.

Прощаясь с репортером и испытав на себе ее крепкое рукопожатие, 81-летний политик предупредил женщину: «Не жми руку так сильно! Иначе про тебя скажут «эта уж точно меня побьет», и никто замуж тебя не возьмет».

Сотрудница британской телерадиокомпании не растерялась, возразив: «Я думала, что вам понравится решительное рукопожатие».

Однако, этот ответ Берлускони, судя по всему, не убедил, пишет rg.ru.

«Ты замужем? Нет? Видишь, теперь будешь знать. Значит, это была самая важная встреча в твоей жизни», - заметил политик.

Нужно сказать, что чувство юмора не покидает Сильвио Берлускони на протяжении всей его длинной политической жизни. Одним из самых ярких его афоризмов по сей день считается шутка Берлускони в адрес бывшего президента США, которого он окрестил «загорелым парнем».

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