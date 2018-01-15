Италия: Берлускони заподозрили в отмывании денег

Понедельник, 15 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Берлускони заподозрили в отмывании денег

В Италии разгорается новый скандал вокруг фигуры бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони.

Экс-политику ставят в вину не его ошибки на государственном посту, а возможные махинации при продаже китайскому консорциуму футбольного клуба «Милан», которым он владел.

Как уже сообщалось ранее, в апреле 2017 года компания Берлускони Fininvest официально сообщила о завершении сделки по продаже 99,93% акций футбольной команды консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux, который представляют бизнесмены из Китая. И вот не прошло и года, как бывшего владельца «Милана» подозревают в отмывании денег, пишет vesti.ru.

В данный момент правоохранители Италии начали расследование скандальной, как оказалось, сделки, информирует «Спорт-экспресс» со ссылкой на Football Italia. Берлускони продал миланский клуб по разным данным за сумму от 720 до 750 млн евро. Теперь следователи подозревают, что сумма завышена на 300 миллионов.

При этом во время продажи команды сообщалось, что Fininvest получил 370 млн евро, а остальные деньги должны были быть направлены на погашение долгов клуба. И вот полиции придется разбираться, где и в какой момент исчезли 40% денег, заплаченных китайцами.

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