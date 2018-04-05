Италия: бесплатная экскурсия к пирсу Сан-Винченцо

Сегодня эта древняя набережной Бурбонов длиной 2,5 километра находится в ведении ВМС. Она начинается от сада Molosiglio и пролегает почти параллельно морскому вокзалу, пишет napoli1.com.

Пирс Сан-Винченцо был построен в XIX веке и стал символом военно- морской мощи Бурбонов. До Первой мировой войны он являлся важным оборонительным форпостом, в котором размещались арсенал и доки. В последнее время идет речь о преобразовании и возвращении этой территории городу, что несомненно активизирует туристическую активность в зоне.

Запланированы две бесплатные экскурсии в 9 и 11 продолжительностью 90 минут. Для участия в них необходимо забронировать места на сайте «Friends of Molo San Vincenzo».