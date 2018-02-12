Италия: бесплатные экскурсии в честь Дня Святого Валентина

С 14 по 18 февраля жителям и гостям города предстоит совершить путешествие по площадям и улицам, заново открыть для себя очарование города через его достопримечательности как очень известные, так и малоизвестные.

Причем гидами в эти дни выступают «ciceroni illustri»: известные и уважаемые жители города, мужчины и женщины, чья жизнь и работа вдохновляется любовью к Неаполю, пишет napoli1.com.

В этом году рассказывать о любимом городе будет актриса Пина Турко, которая проведет гостей по Дворцу Сан-Джакомо, где располагается Муниципалитет. Раскрыть секреты Дворца помогут мэр Неаполя и советник по культуре и туризму. Всего в программе дней более десяти маршрутов.