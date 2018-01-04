Италия: бесплатный вход в музеи Неаполя

Акция «Воскресенье в музее» начинает Новый год: в воскресенье 7 января, в первое воскресенье месяца (и года), откроются двери всех государственных музейных комплексов, в том числе и на многие гостевые выставки. Жители и гости столицы и провинций ждут этого дня, чтобы провести выходной день в окружении исторических интерьеров и красивейших произведений искусства, пишет napoli1.com.

Продолжается таким образом инициатива, поддержанная Министерством наследия и культуры Италии, о проведении дня бесплатного посещения музеев в первое воскресенье месяца, с тем чтобы каждый человек имел возможность оценить художественно-культурное наследие Италии.