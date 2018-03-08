Италия: бесплатный вход в музеи

В честь Международного Женского Дня 8 Марта для всех представительниц прекрасной половины человечества государственные музеи и парки столицы Кампании объявили свободный вход.

Неаполитанки и гостьи столицы не преминут воспользоваться возможностью провести несколько праздничных часов в красивейших местах, известных своей древней историей, а также посетить выставки, посвященные женскому движению за независимость, пишет napoli1.com.