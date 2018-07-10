Италия без ЕС повторит судьбу Аргентины

Вторник, 10 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия без ЕС повторит судьбу Аргентины

Глава итальянской банковской ассоциации пугает сограждан угрозой «водоворота национализма».

Глава итальянской банковской ассоциации Антонио Патуэлли считает, что если Италия не будет максимально полно взаимодействовать с институтами Евросоюза, то она рискует попасть «в водоворот национализма» и закончить как Аргентина, передает Rainews во вторник, 10 июля.

Патуэлли полагает, что новому правительству Италии стоит пересмотреть свое отношение к институтам ЕС, потому что это единственный стратегически верный выбор для страны, пишет regnum.ru.

Сформировавшие коалиционное правительство победители парламентских выборов марта 2018 года «Лига» и «Движение 5 звезд» получили значительную часть своего рейтинга именно благодаря антибрюссельской риторике. Заявления подобные тому, что было сделано Патуэлли, они воспринимают как знак того, что приближаются к заявленной цели: принимать решения «в интересах народа», а не банкиров (самая влиятельная сфера экономики в Италии) или чиновников.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: убил за 500 евро...

      Суд Вила-Нова-де-Гайя вынес приговор.

      Подробнее

    • Португалия: где цены на жилье - доступнее

      Рост цен на жилье в большинстве регионов в Португалии - продолжается.

      Подробнее

    • Испания: первый в мире зип-лайн, перемещающий во времени

      Зип-лайн, соединяет Испанию и Португалию, так что в конце поездки, которая длится меньше минуты, время уменьшается на час из-за разницы в часовых поясах.

      Подробнее

    • Испания вошла в тридцатку самых безопасных стран мира

      Испания заняла 26 строчку в рейтинге безопасности, который был составлен американским институтом Гэллапа и включает 142 страны.

      Подробнее

    • Италия без ЕС повторит судьбу Аргентины

      Глава итальянской банковской ассоциации пугает сограждан угрозой «водоворота национализма».

      Подробнее

    • Португалец Роналду стал лицом Ассоциации доноров Италии

      Нападающий «Реала» Криштиану Роналду начал сотрудничество с итальянской донорской организацией Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS).

      Подробнее

    • Названа новая опасность для здоровья мужчин

      Специалисты из Университетской больницы в Шлезвиг-Гольштейн (Германия) выяснили, что затягивание галстука повышает риск развития гипертензии.

      Подробнее

    • В НАТО появится новый член

      Еще одну страну пригласят в НАТО во время саммита стран-членов альянса, заявил его генсек Йенс Столтенберг.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda