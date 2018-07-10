Италия без ЕС повторит судьбу Аргентины

Глава итальянской банковской ассоциации Антонио Патуэлли считает, что если Италия не будет максимально полно взаимодействовать с институтами Евросоюза, то она рискует попасть «в водоворот национализма» и закончить как Аргентина, передает Rainews во вторник, 10 июля.

Патуэлли полагает, что новому правительству Италии стоит пересмотреть свое отношение к институтам ЕС, потому что это единственный стратегически верный выбор для страны, пишет regnum.ru.

Сформировавшие коалиционное правительство победители парламентских выборов марта 2018 года «Лига» и «Движение 5 звезд» получили значительную часть своего рейтинга именно благодаря антибрюссельской риторике. Заявления подобные тому, что было сделано Патуэлли, они воспринимают как знак того, что приближаются к заявленной цели: принимать решения «в интересах народа», а не банкиров (самая влиятельная сфера экономики в Италии) или чиновников.