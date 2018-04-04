Италия: беззвучный прототип нового Ferrari вывели на гоночный трек‍

Среда, 04 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: беззвучный прототип нового Ferrari вывели на гоночный трек‍

Компания Ferrari испытывает на итальянской гоночной трассе «Фиорано» прототип, который передвигается, не производя ни одного звука.

Ролик с автомобилем опубликован на канале PurePerformance на YouTube.

Никаких подробностей об автомобиле нет. Кузов тестовой машины напоминает купе Ferrari 488. При этом вся задняя часть прототипа и его передок скрыты камуфляжем, пишет motor.ru.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что в Ferrari заинтересованы в развитии линейки моделей с гибридными силовыми установками. При этом отмечалось, что такие агрегаты будут строиться вокруг моторов V12, как это реализовано у 963-сильного гиперкара Ferrari LaFerrari.

Купе Ferrari 488, на которое похож замеченный в «Фиорано» прототип, оснащается восьмицилиндровым турбомотором рабочим объемом 3,9 литра. Его мощнейший вариант, устанавливаемый на версию Pista, выдает 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента.

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