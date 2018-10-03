Италия: биатлонист сделал кольцо для своей невесты с медали

Именно с одной из этих наград он сделал кольцо, чтобы сделать предложение руки и сердца своей невесте.

Еще после получения награды, когда журналисты расспрашивали итальянца, что он планирует делать с наградой, Виндиш заявил, что хочет сделать из нее обручальное кольцо для своей девушки. Сделать это удалось только через полгода после окончания зимних Олимпийских игр. Спортсмен долго искал ювелира, который мог бы за это взяться. Кроме того, он не хотел, чтобы сама медаль изменилась после этого, пишет 24tv.ua.

Процесс того, как делалось кольцо, Виндиш записал на видео. Бронзу с медали покрыли драгоценными металлами и бриллиантами сверху.

"Уникальное кольцо для уникальной женщины", – подписал видео Виндиш.