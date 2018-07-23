Италия: более десяти толчков зафиксированы у подножия Этны

В соответствии с сообщением Национального института геофизики и вулканологии, землетрясения произошли 18.07.2018 между 22.56 и 00.22. Два толчка были измерены в 3,6 и 3,5 по шкале Рихтера. Они ощущались в нескольких окрестных деревнях. В результате землетрясений никаких травм или значительного ущерба не обнаружено, сообщает napoli1.com.

Землетрясения ощущаются людьми, если их величина 2,0 и выше, но редко наносят ущерб, если величина не превышает 4,0.