Италия: более десяти толчков зафиксированы у подножия Этны

Понедельник, 23 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: более десяти толчков зафиксированы у подножия Этны

По словам экспертов рядом с подножием горы Этна в Сицилии произошла серия из более чем десяти незначительных землетрясений.

В соответствии с сообщением Национального института геофизики и вулканологии, землетрясения произошли 18.07.2018 между 22.56 и 00.22. Два толчка были измерены в 3,6 и 3,5 по шкале Рихтера. Они ощущались в нескольких окрестных деревнях. В результате землетрясений никаких травм или значительного ущерба не обнаружено, сообщает napoli1.com.

Землетрясения ощущаются людьми, если их величина 2,0 и выше, но редко наносят ущерб, если величина не превышает 4,0.

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