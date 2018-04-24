Италия: более половины семей едва укладываются в месячный бюджет

За ними следуют Сицилия (47%), Сардиния (43%) и Калабрия (42,5%).

По сравнению с южными регионами, проблемы, как кажется, не существует в провинции Больцано (8,7%), почти на десять процентных пунктов расстояние от Фриули-Венеция-Гиули (19,2%) и соседней провинции Тренто (19,2%). В целом, согласно статистике, расстояние между Севером и Югом Италии увеличилось, как с точки зрения богатства регионов, так и занятости населения, пишет napoli1.com.

За 40 лет разница в трудовой занятости между регионами севера и юга значительно увеличилась: с 9 до 20 процентов. 25 провинций Юга находятся на низком уровне занятости, сравнимом с уровнем в Греции и Румынии.