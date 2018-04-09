Италия: больница превращается в свалку просроченных медикаментов

Понедельник, 09 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: больница превращается в свалку просроченных медикаментов

Единственная больница Капри давно вызывает нарекания жителей острова.

Несмотря на то, что вопрос сохранения больницы остро поставлен еще в 2014 году, ее состояние все ухудшается. Новый всплеск возмущения островитян выразился в баннерах с требованием обеспечить жителям безопасное место для оказания медицинской помощи. На призыв отчаяния немедленно откликнулась конфедерация профсоюзов, которая сигнализировала компетентным органам, пишет napoli1.com.

Санитарная служба Asl сразу организовала инспекционную проверку. Выяснились вопиющие факты: просроченные лекарства, неисправные холодильники для хранения медикаментов, не соответствующий нормам инструментарий, нарушение санитарно-гигиенических условий в помещениях, подтеки на стенах.

В залах для диализа, которые должны быть стерильными, пыль и свалка отработанных материалов.

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