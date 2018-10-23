Италия: Болонья отпразднует день мортаделлы

В этом году рецепту мортаделлы исполняется 357 лет. Мортаделлу делают из свиного фарша и свиного сала, из-за чего образуется характерная пятнистая структура.

Свиной фарш часто смешивают с другими сортами мяса: говядиной, телятиной или кониной, пишет euromag.ru.

Праздник мортаделлы в Болонье начнется утром на пьяцца Маджоре. Самое интересное событие — Mortadella Bologna Show с дегустацией блюд шеф-повара Марчелло Феррарини.