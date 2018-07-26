Италия: большинство людей не умеет правильно есть пасту

Итальянские эксперты рассказали о самых распространенных ошибках, совершаемых любителями этого блюда.

Многие миллионы людей в разных странах мира обожают употреблять пасту, однако это может быть достаточно сложным заданием, особенно во время первого романтического свидания. Блогеры и эксперты в области здорового питания из Италии рассказали о том, как правильно есть пасту, и какие ошибки совершают люди во время этого процесса. Данная информация пригодится даже тем, кто считает себя экспертом в употреблении популярных итальянских макарон.

Во-первых, при поглощении пасты многие люди ошибочно используют вилку и ложку. Люди вкручивают макароны в ложку для того, чтобы на вилке образовался изрядный моток, который они впоследствии отправляют в рот. Эта странная методика пропагандируется даже во многих голливудских фильмах, но она полностью противоречит классическим канонам. Пасту необходимо есть только вилкой, подцепляя то количество макарон, которая поместится у вас во рту. Причем накручивать макароны на вилку необходимо медленно, упирая саму вилку в дно тарелки, пишет medikforum.ru.

Второй распространенной ошибкой является употребление слишком больших порций. Паста - это отличный источник углеводов, в котором мало жиров, и именно поэтому в нее добавляют такие ценные источники здоровых жиров, как оливковое масло. Нет ничего вредного в том, чтобы употреблять пасту даже каждый день, но необходимо накладывать в тарелку не более 100 кг этого продукта на одного человека. При этом паста не должна быть единственным блюдом на столе, ведь это превосходное продолжение после салатов на основе овощей и фруктов.

Не следует добавлять в пасту слишком большого количества сыра пармезан. От употребления пасты люди получают удовольствие, а это возможно только в том случае, если вы начинаете есть ее сразу после подачи на стол. Не надо ждать, пока всем остальным вашим друзьям принесут выбранные ими блюда. Остывшая паста считается невкусной.