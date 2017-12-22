Италия: большой бал Бурбонов в Королевском Дворце

С 17.00 до 19.00 танцоры, одетые в костюмы 19 века, представят публике реконструкцию традиционного для того времени Большого бала королевского двора. Вальс, кадриль, контрданс, мазурка - таковы главные танцы высшего света, фигуры которого исполнят участники Ассоциации танца Неаполя и Казерты.

Под музыку Штрауса, Верди, Бетховена пары дам и кавалеров будут скользить в пространстве роскошного зала, в точности повторяя хореографию ушедшей эпохи. Украсит праздник чудесное сопрано Леонтины Альвано, которая исполнит оперные арии и рождественские песни, пишет napoli1.com.

Для всех желающих присутствовать на бале в качестве зрителей напоминаем, что в дни рождественских каникул вход во дворец после 16.30 стоит всего 3 евро.