Италия: большой бал Бурбонов в Королевском Дворце

Пятница, 22 Декабрь 2017 Италия Италия Италия Популярные материалы Досуг

Италия: большой бал Бурбонов в Королевском Дворце

В субботу 23 декабря в Тронном зале Королевского Дворца Казерты состоится Большой бал Бурбонов.

С 17.00 до 19.00 танцоры, одетые в костюмы 19 века, представят публике реконструкцию традиционного для того времени Большого бала королевского двора. Вальс, кадриль, контрданс, мазурка - таковы главные танцы высшего света, фигуры которого исполнят участники Ассоциации танца Неаполя и Казерты.

Под музыку Штрауса, Верди, Бетховена пары дам и кавалеров будут скользить в пространстве роскошного зала, в точности повторяя хореографию ушедшей эпохи. Украсит праздник чудесное сопрано Леонтины Альвано, которая исполнит оперные арии и рождественские песни, пишет napoli1.com.

Для всех желающих присутствовать на бале в качестве зрителей напоминаем, что в дни рождественских каникул вход во дворец после 16.30 стоит всего 3 евро.

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