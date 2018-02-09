Италия: большой бал-маскарад в Неаполе

Пятница, 09 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: большой бал-маскарад в Неаполе

В дни карнавала с 10 по 13 февраля в залах Палаццо Реале оживут исторические фигуры тех, кто когда-то населял эти роскошные аппартаменты.

Королевская семья и их великолепная свита будто вернутся в покинутые залы, чтобы встретить гостей и участвовать в традиционном для двора гранд-бале, пишет napoli1.com.

Посетителей ждет интересный маршрут в сопровождении историка искусств: следование по залам и покоям, где совершались дворцовые церемонии разного рода; инсценировка сюжетов обыденной жизни короля Фердинанда Бурбонского и королевы Марии Каролины.

В одной из живых картин актеры разыграют утро королевской семьи: Фердинанд спешит на охоту и завтракает своей обычной babà, пока королева совершает утренний туалет. Наконец, в роскошном Салоне Геркулеса путешественников ждет костюмированный гранд-бал.

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