Италия: большой бал-маскарад в Неаполе

Королевская семья и их великолепная свита будто вернутся в покинутые залы, чтобы встретить гостей и участвовать в традиционном для двора гранд-бале, пишет napoli1.com.

Посетителей ждет интересный маршрут в сопровождении историка искусств: следование по залам и покоям, где совершались дворцовые церемонии разного рода; инсценировка сюжетов обыденной жизни короля Фердинанда Бурбонского и королевы Марии Каролины.

В одной из живых картин актеры разыграют утро королевской семьи: Фердинанд спешит на охоту и завтракает своей обычной babà, пока королева совершает утренний туалет. Наконец, в роскошном Салоне Геркулеса путешественников ждет костюмированный гранд-бал.