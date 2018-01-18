Италия: большой карнавал в Майори

Корни народных гуляний уходят в далекое прошлое. В программе праздников обязательные костюмированные парады, уличные представления, всевозможные развлечения. Большой Карнавал в Майори берет начало в 1970 году и привлекает множество гостей. В этом году с 10 по 18 февраля здесь запланированы многочисленные мероприятия, самым зрелищным из которых станет шествие грандиозных повозок из папье-маше.

Все аллегорические фигуры выполняют умелые местные мастера. Настоящие шедевры ручной работы представляют невероятно красочное зрелище. В программе карнавала также театральные постановки, выступления музыкантов и танцоров, детские игры. Также в этом году организуются мастер-классы по изготовлению фигур из папье-маше, пишет napoli1.com.