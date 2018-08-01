Италия: Бонуччи потеряет 2 млн евро ради «Ювентуса»

Среда, 01 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Бонуччи потеряет 2 млн евро ради «Ювентуса»

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи пошел на существенные уступки ради возвращения в «Ювентус».

В частности, 31-летний футболист согласился на понижение зарплаты.

Зарплата Бонуччи в «Милане», как сообщает Football Italia, составляет 7,5 млн евро, что делает его самым высокооплачиваемым футболистом в Италии. Однако в «Ювентусе» он готов получать 5,5 млн евро в год, пишет news.ru.

Игрок обороны сборной Италии перешел в «Милан» из «Ювентуса» прошлым летом. Его трансфер обошелся «россонери» в 42 млн евро.

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