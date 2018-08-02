Италия: Бонуччи проходит медобследование в «Ювентусе»‍

Четверг, 02 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Бонуччи проходит медобследование в «Ювентусе»‍

Футболист «Милана» Бонуччи проходит медобследование для «Ювентуса».

О этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Twitter.

Бонуччи уже выступал за команду из Турина с 2010 по 2017 год.

Его возвращение в «Ювентус» — часть сделки по переходу в «Милан» нападающего Гонсало Игуаина и защитника Маттиа Кальдрада.

В рамках этого обмена клубы не будут ничего доплачивать за футболистов, пишет russian.rt.com.

Бонуччи перешёл в «Милан» в 2017 году за 40 млн евро.

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