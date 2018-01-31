Италия: бразильский турист погиб в Риме на глазах жены и друзей

Инцидент произошел в воскресенье, 28 января, на глазах сотен туристов.

29-летний Адам Конехо (Adam Conejo) сидел на ограждении набережной Тибра, общался с женой и друзьями, а затем неудачно обернулся и потерял равновесие. Он упал с высоты нескольких метров и получил тяжелые травмы. Мужчину доставили в местную больницу, однако спасти его не удалось.

Тибр в центе Рима окружен каменными стенами высотой около десяти метров, чтобы предотвратить возможные подтопления. Местные власти инициируют установку защитного ограждения чтобы предотвратить подобные несчастные случаи, которые и ранее имели место.