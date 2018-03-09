Италия: Буффон скоро объявит о завершении карьеры

Пятница, 09 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Буффон скоро объявит о завершении карьеры

Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон принял решение завершить карьеру по окончании сезона.

40-летний Буффон должен объявить о своем решении в ближайшее время, не дожидаясь окончания сезона, пишет russian.rt.com.

Вратарь остался недоволен словами главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо, который намекнул, что Буффону нужно устроить прощальный матч.

Ранее голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что не хотел бы становиться бременем для своей команды.

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