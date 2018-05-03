Италия: Буффон снялся в рекламном ролике World of Tanks

В ролике Буффон садится за ноутбук в одном из баров и запускает игру. Новое обновление World of Tanks позволяет играть на 11 итальянских танках, в том числе и времен Второй мировой войны.

- Выстоять в мире отважных - непростая задача. Будут появляться все новые испытания, способные сломить любого, но для этого и есть партнеры по команде - они вас поддержат. А если под вашим командованием несколько танков, жизнь становится проще, - передает слова футболиста официальный сайт игры.

39-летний Буффон - один из величайших итальянских футболистов современности. За время профессиональной карьеры, которая началась в 1995 году, он стал чемпионом мира, выиграл 10 титулов чемпиона Италии и трижды становился финалистом Лиги чемпионов, пишет life.ru.

World of Tanks разработала белорусская компания Wargaming, официальный выпуск игры состоялся в 2010 году.