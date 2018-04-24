Италия: бывшая база НАТО в Баньоли открывается для публики

Инициатива родилась в недрах сотрудничества 50 разных городских ассоциаций, целью которых было вернуть столице Кампании эту замечательную территорию, которая может стать ее важным культурным центром. До сих пор использование бывшей базы НАТО было ограничено, но уже запланированы работы по реконструкции многочисленных зданий, которые размещаются на ее широком пространстве, пишет napoli1.com.

Предполагается превратить парк в полноценную зону культурного досуга горожан, что особенно важно для молодежи. Весенний праздник открытых дверей станет первым шагом в достижении благородной цели.