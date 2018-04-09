Италия: бывшего ватиканского дипломата в США арестовали

Понедельник, 09 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: бывшего ватиканского дипломата в США арестовали

Бывший ватиканский дипломат в США арестован в субботу по подозрению в хранении детской порнографии.

В середине сентября служба печати Святого престола сообщала, что отозвала сотрудника своей дипмиссии в Вашингтоне монсиньора Карло Альберто Капеллу после обвинений со стороны американских властей в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Ватикан отозвал священника в конце августа и открыл расследование. До момента ареста он находится на территории города-государства. Задержание священника ватиканской жандармерией подтвердила служба печати Святого престола, пишет РИА Новости.

В конце сентября ордер на арест священника выдала Канада. Ее правоохранители обвиняют Карло Капеллу в том, что он, находясь в Канаде в конце декабря 2016 года, загрузил в интернет и распространил материалы с детской порнографией.

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