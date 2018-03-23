Италия: Calzedonia демонстрирует уверенный рост

Пятница, 23 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Calzedonia демонстрирует уверенный рост

Calzedonia подвела итоги 2017 года. За 12 месяцев, завершившихся 31 декабря, компания увеличила свою чистую прибыль на 19,7% до 249 млн евро.

Росту способствовали все бренды компании, расширив свое международное присутствие. Напомним, что в состав группы входят марки белья Calzedonia, Intimissimi и Tezenis, а также трикотажный бренд Falconeri, свадебная линия Atelier Emé и винный магазин Signorvino.

Показатель EBITDA вырос на 21,1% и составил 489 млн евро. Продажи Calzedonia Group в 2017 году достигли 2,3 млрд евро, что 8,7% выше, чем годом ранее. Выручка бренда Calzedonia составила 802 млн евро, Intimissimi и Tezenis зафиксировали продажи в размере 691 млн евро и 609 млн евро соответственно, выручка Falconeri составила 65 млн евро. Приобретенная в 2014 году марка Atelier Emé продала на 9 млн евро, а основанная в 2012 году компания Signorvino отчиталась о выручке в размере 23 млн евро, пишет profashion.ru.

Международные продажи Calzedonia Group выросли на 54%, положительный результат продемонстрировало и направление электронной торговли, чему способствовала интеграция интернет-магазинов и традиционных точек продаж. В 2017 году группа открыла 242 новых магазина, 189 из них - за пределами Италии. По состоянию на 31 декабря 2017 года розничная сеть концерна насчитывала 4454 точек в 49 странах мира.

Кроме того, в 2017 году компания, имеющая производства в Италии, Шри-Ланке, Хорватии, Румынии и Болгарии, открыла новый завод в Эфиопии.

В планах Calzedonia Group на 2018 год продолжить расширение розничной сети в США, Китае и Японии, а также консолидировать свой бизнес в Европе. В то же время группа намерена ускорить внутренний бизнес Falconeri, а также открыть новые магазины Intimissimi Uomo и Atelier Emé.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: винный фестиваль в Лиссабоне

      Beatus Lisboa - смелое и удивительное место.

      Подробнее

    • Португалия: Сальвадор Собрал возвращается на сцену

      Долгожданное возвращение победителя Евровидения к профессиональным обязательствам планируется уже в мае.

      Подробнее

    • Испания: ЧМ-2018 может стать последним для Иньесты

      Капитан ФК «Барселона» Андрес Иньеста задумывается об окончании карьеры.

      Подробнее

    • Испанка скончалась от лечения пчелиным ядом

      Испанские медики рассказали о первом в мире летальном исходе, зафиксированном в результате проведения акупунктурной терапии.

      Подробнее

    • Италия: Calzedonia демонстрирует уверенный рост

      Calzedonia подвела итоги 2017 года. За 12 месяцев, завершившихся 31 декабря, компания увеличила свою чистую прибыль на 19,7% до 249 млн евро.

      Подробнее

    • Итальянцы испугались самолета

      Итальянцы испугались шума при преодолении самолетами ВВС звукового барьера.

      Подробнее

    • Захват заложников во Франции: два человека убиты

      Французское телевидение сообщает о двух погибших и двух раненных в результате захвата заложников в супермаркете во французском городе Треб.

      Подробнее

    • Бортпроводника поймали с кокаином в штанах

      Стюард ямайской авиакомпании Fly Jamaica Хью Холл пытался провезти в США около девяти фунтов кокаина.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!