Италия: Calzedonia демонстрирует уверенный рост

Росту способствовали все бренды компании, расширив свое международное присутствие. Напомним, что в состав группы входят марки белья Calzedonia, Intimissimi и Tezenis, а также трикотажный бренд Falconeri, свадебная линия Atelier Emé и винный магазин Signorvino.

Показатель EBITDA вырос на 21,1% и составил 489 млн евро. Продажи Calzedonia Group в 2017 году достигли 2,3 млрд евро, что 8,7% выше, чем годом ранее. Выручка бренда Calzedonia составила 802 млн евро, Intimissimi и Tezenis зафиксировали продажи в размере 691 млн евро и 609 млн евро соответственно, выручка Falconeri составила 65 млн евро. Приобретенная в 2014 году марка Atelier Emé продала на 9 млн евро, а основанная в 2012 году компания Signorvino отчиталась о выручке в размере 23 млн евро, пишет profashion.ru.

Международные продажи Calzedonia Group выросли на 54%, положительный результат продемонстрировало и направление электронной торговли, чему способствовала интеграция интернет-магазинов и традиционных точек продаж. В 2017 году группа открыла 242 новых магазина, 189 из них - за пределами Италии. По состоянию на 31 декабря 2017 года розничная сеть концерна насчитывала 4454 точек в 49 странах мира.

Кроме того, в 2017 году компания, имеющая производства в Италии, Шри-Ланке, Хорватии, Румынии и Болгарии, открыла новый завод в Эфиопии.

В планах Calzedonia Group на 2018 год продолжить расширение розничной сети в США, Китае и Японии, а также консолидировать свой бизнес в Европе. В то же время группа намерена ускорить внутренний бизнес Falconeri, а также открыть новые магазины Intimissimi Uomo и Atelier Emé.