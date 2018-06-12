Италия: CAS увеличил срок дисквалификации Эррани
Спортивный арбитражный суд (CAS) увеличил срок дисквалификации итальянской теннисистки Сары Эррани, отстраненной за нарушение антидопинговых правил, с двух до десяти месяцев.
Эррани сдала допинг-тест во внесоревновательный период 16 февраля 2017 года. Проба спортсменки была направлена в аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораторию в Монреале, где в ней было обнаружено запрещенное вещество летрозол. В августе прошлого года Эррани была дисквалифицирована на два месяца, пишет РИА Новости.
CAS признал, что летрозол попал в организм спортсменки из-за лекарства, которое принимает ее мать. Вещество оказалось в пище, которую приготовила мать и которую принимали все члены семьи. Суд постановил, что определенная доля вины Эррани в произошедшем есть, поэтому срок отстранения - 10 месяцев.
Эррани - экс-пятая ракетка мира в одиночном разряде, финалистка Открытого чемпионата Франции-2012. Она является обладательницей карьерного Большого шлема в парном разряде, возглавляла парный рейтинг.
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