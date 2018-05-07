Италия: «Chef’s Cup Contest» - 2017 в Риме, или Икра на десерт

Такова основная концепция конкурса итальянских звездных шеф-поваров «Chef’s Cup Contest»-2017, финальный этап которого прошел 17 апреля 2018 г. в Риме. Это был уже пятый по счету ежегодный конкурс, участники которого, состязаясь между собой в острой борьбе, создавали свои новые оригинальные кулинарные рецепты и демонстрировали их публике во время гала-ужинов, которые завершали каждый этап конкурса и проходили в разных городах Италии.

ТРИ ЭТАПА

«Chef’s Cup Contest»-2017 проходил в три международных этапа (в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Токио) и насчитывал 30 официальных спонсоров, в его жюри поработали 80 итальянских и 12 международных экспертов.

На каждом этапе между собой соревновались пары из звездных шеф-поваров, в финале пара победителей соревновалась между собой. В этом году искусство шеф-поваров вдохновлял мир Моды: стили, тенденции, модели, цвета и текстуры тканей, история костюма и известные стилисты, которые ее создавали. Все это трансформировалось во вкус и аромат блюд благодаря мастерству и творчеству звездных шеф-поваров и использованию качественных продуктов. В конце каждого этапа конкурса авторитетное жюри в составе журналистов, кулинарных критиков, специалистов по здоровому питанию и известных кулинарных блогеров оценивала участников в соответствии с такими параметрами, как соответствие избранной теме, слаженность работы в парах, вкусовые качества блюда, его эстетическое/художественное оформление, соотношение цены и качества. Особенное внимание уделялось использованию органических или био-продуктов. Это был, как всегда, беспрецедентный гастрономический опыт!

В «Chef’s Cup Contest»-2017 приняли участие 54 звездных шеф-повара, которые воплотили в жизнь 54 новых оригинальных рецепта. Этапы конкурса проходили в двух десятках лучших ресторанов Италии, в кухнях которых, под руководством местных шеф-поваров (chef resident), создавались блюда участников конкурса.

ФИНАЛ И ПОБЕДИТЕЛЬ

Финал конкурса «Chef’s Cup Contest»-2017 прошел в недавно обновленном ресторане «Giuda Ballerino», расположенном на верхнем этаже отеля «Sina Bernini Bristol», на террасе, из огромных окон которой открывается великолепный вид на исторический центр Рима. Кухней ресторана «Giuda Ballerino» руководит знаменитый шеф-повар Andrea Fusco в паре с новым су-шефом Alessandro Caputo.

В финале соревновались Riccardo Bassetti, шеф-повар ресторана «Il Porticciolo», расположенного на живописных берегах Лаго-Маджоре (Lago Magiore), в городке Лавено-Момбелло (Laveno Mombello) и Massimo Viglietti, шеф-повар звездного ресторана (одна звезда Мишлен) при энотеке «Enoteca Achilli al Parlamento» в Риме. В очень остром и увлекательном состязании победил (с перевесом всего в один балл!) Riccardo Bassetti, конкурсное блюдо которого (La Tartare di gambero rosso - Тартар из красных креветок) было посвящено знаменитому итальянскому стилисту моды, Valentino. Конкурсным блюдом второго участника финала, Massimo Viglietti, был весьма оригинальный несладкий десерт (Dessert al caviale, в состав которого входила черная икра!), вдохновленный творчеством великого французского дизайнера моды, Jean-Paul Gautier. Шеф-повар принимавшего финал «Chef’s Cup Contest»-2017 ресторана, Andrea Fusco, также продемонстрировал свой высокий класс кулинарного мастерства, организовав гала-ужин из пяти блюд. Это было великолепное кулинарное шоу, главным коньком которого был барашек в шафрановом соусе с лакрицей (Agnello di Carpineto su salsa di zafferano e liquirizia).

Участники жюри финального этапа, журналистка Loredana Tartaglia (сотрудница газеты «La Repubblica» и журнала «Dove»), Tania Mauri (составитель справочника авторских ресторанов Италии «Guida ai ristoranti d'autore in Italia» и руководитель молодежного кулинарного конкурса «Identità Golose») и Giuseppe Garozzo Quirini (более известный как Граф и Аристократ Вкуса - Il Conte, «L’aristocratico del Gusto», популярный участник Четвертого сезона телевизионного конкурса «Masterchef Italia») с восхищением наблюдали за состязанием двух практически равных по уровню мастерства виртуозов Кухни, дегустируя и оценивая каждое представленное на их суд блюдо. Победу присудили Riccardo Bassetti, оценив его работу в 97 баллов из 100!

Теперь очередь за «Sina Chefs Cup-2018», который будет вдохновлять тема Музыки. Оставайтесь с нами!

Ирина Раскина