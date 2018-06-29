Италия: чемпионат мира по квиддичу стартовал вo Флоренции

Пятница, 29 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: чемпионат мира по квиддичу стартовал вo Флоренции

Во Флоренции 27 июня начaлся четвертый Чемпионат мира по квиддичу (или магловский квиддич).

Чемпионат проходит с 27 июня по 2 июля. В нем принимают участие 31 команда из разных стран мира, в том числе из Австралии, Канады, Германии, Южной Кореи и США. Билеты на игры стоят от 5 до 7 евро, а детей младше 12 пропускают бесплатно, сообщает napoli1.com.

Квиддич напоминает рэгби и игру в вышибалы одновременно. Магловский квиддич придумали в 2005 году в Миддлбери- колледж в Вермонте (США). С тех пор популярность спорта сильно выросла: сейчас в мире 29 национальных команд, а каждый год проходят чемпионаты.  

Чемпионат мира проводят каждые два года, а впервые он состоялся в 2012 году. Тогда участвовали США, Канада, Франция, Великобритания и Австралия, которая является действующим чемпионом. Правила игры основаны на тех, что описаны в книгах о Гарри Поттере. Магловский квиддич придумали в 2005 году в США.

Чемпионаты мира проводится с 2012 года. Правила этой игры несколько отличаются от тех, что описала Роулинг - там игроки летали на метлах. В реальности каждый участник держит рукой между ног пластиковую палку, имитирующую метлу. В каждой команде по семь игроков с вратарем, тремя охотниками, двумя загонщиками и ловцом.  

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: RFM SOMNII

      В июле побывайте на фестивале RFM SOMNII в городе Фигейра-да-Фож. Такое событие, как лучший sunset всех времен, нельзя пропустить.

      Подробнее

    • Португалия: сумму выкупа Роналду уменьшили на 880 млн евро

      Криштиану Роналду теперь может покинуть Реал за обычную для нынешнего рынка цену.

      Подробнее

    • Испания: из магазинов изымают тонны поддельного хамона

      Совет по здравоохранению Валенсийского сообщества изъял более 490 тонн мясной продукции у предприятий и магазинов.

      Подробнее

    • Испания: в Памплоне туристам будут раздавать красные платки

      Правительство Наварры запустило туристическую кампанию No solo es un pañuelo («Это не просто платок»).

      Подробнее

    • Италия: чемпионат мира по квиддичу стартовал вo Флоренции

      Во Флоренции 27 июня начaлся четвертый Чемпионат мира по квиддичу (или магловский квиддич).

      Подробнее

    • Итальянский политик предлагает выбирать в парламент по жребию

      Основатель «Движения 5 звезд» выступил с новой эксцентричной инициативой.

      Подробнее

    • На спутнике Сатурна нашли следы внеземной жизни

      Ученые Юго-Западного научно-исследовательского института обнаружили сложные органические молекулы в замерзшей жидкости, выброшенной гейзерами Энцелада, спутника Сатурна.

      Подробнее

    • Меган Маркл пренебрегла услугами мужчин

      Ни одно платье Меган Маркл после ее свадьбы с принцем Гарри не было изготовлено дизайнером-мужчиной.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda