Италия: чемпионат мира по квиддичу стартовал вo Флоренции

Чемпионат проходит с 27 июня по 2 июля. В нем принимают участие 31 команда из разных стран мира, в том числе из Австралии, Канады, Германии, Южной Кореи и США. Билеты на игры стоят от 5 до 7 евро, а детей младше 12 пропускают бесплатно, сообщает napoli1.com.

Квиддич напоминает рэгби и игру в вышибалы одновременно. Магловский квиддич придумали в 2005 году в Миддлбери- колледж в Вермонте (США). С тех пор популярность спорта сильно выросла: сейчас в мире 29 национальных команд, а каждый год проходят чемпионаты.

Чемпионат мира проводят каждые два года, а впервые он состоялся в 2012 году. Тогда участвовали США, Канада, Франция, Великобритания и Австралия, которая является действующим чемпионом. Правила игры основаны на тех, что описаны в книгах о Гарри Поттере. Магловский квиддич придумали в 2005 году в США.

Чемпионаты мира проводится с 2012 года. Правила этой игры несколько отличаются от тех, что описала Роулинг - там игроки летали на метлах. В реальности каждый участник держит рукой между ног пластиковую палку, имитирующую метлу. В каждой команде по семь игроков с вратарем, тремя охотниками, двумя загонщиками и ловцом.