Италия: чиновница продавала мигрантам гражданство за 500 евро

Среда, 01 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: чиновница продавала мигрантам гражданство за 500 евро

За последние 3 года задержанная перевела на свой банковский счет 116 тысяч евро.

Все эти средства были получены в результате преступной деятельности. Правоохранительные органы задержали одну из чиновниц Реджо-Эмилии, города в окрестностях Болоньи, сообщает Il Fatto Quotidiano во вторник, 31 июля.  

Задержанную подозревают в коррупции: по версии следствия, за 500 евро она «ускоряла» процесс получения мигрантами итальянского гражданства. Согласившись на взятку, соискатели получали гражданство без очереди. В обычных условиях ожидание длится не менее нескольких месяцев, пишет napoli1.com.

По данным правоохранительных органов, за последние 3 года задержанная перевела на свой банковский счет 116 тысяч евро. Если все эти средства были получены в результате преступной деятельности, а расценки не менялись, то итальянское гражданство коррупционным путем получили в Реджо-Эмилии 332 человека.

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