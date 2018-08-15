Италия: число жертв обрушения моста в Генуе достигло 31 человека

Rbc.ru отмечает, что тела пяти погибших еще не опознали. Среди жертв обрушения моста оказались дети — восьмилетний мальчик и два подростка 12 и 13 лет. По данным издания, из-за происшествия около 440 человек вынуждены покинуть свои дома, пишет napoli1.com.

Мост в итальянском городе Генуя обрушился 14 августа. Причины неизвестны, рассматривается несколько версий.

Длина обрушившейся части виадука на автостраде A-10, которая проходила по мосту, составляет около 200 м. Пролеты рухнули, когда по ним ехали автомобили. В результате 30-35 машин оказались под завалами. Замминистра транспорта и инфрастуктуры Италии заявил, что мост снесут. Телеканал Sky News со ссылкой на данные пожарных сообщал о 35 погибших в результате обрушения моста. В Генуе объявлен двухдневный траур.