Италия: ЧМ-2018

Пятница, 08 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: ЧМ-2018

Церемонии открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Матч Россия - Саудовская Аравия.

14 июня стартует Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™. Наша страна впервые стала страной, принимающей это первенство. Первый раз в истории чемпионат состоится в Восточной Европе. Никогда раньше «мундиаль» не проходил сразу на территории двух частей света - Европы и Азии.

ЧМ-2018 будет проведен на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Приглашаем всех 14 июня в Российский центр науки и культуры для просмотра на большом экране церемонии открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, которая пройдtт на стадионе «Лужники», и первого матча - между сборными России и Саудовской Аравии.

Начало трансляции в 16:30. Вход свободный.

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