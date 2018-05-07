Италия: чудо Сан-Дженнаро

Кровь покровителя Неаполя была уже жидкой, когда кардинал Сепе открыл часовню и предъявил ампулу церковной процессии. В 17: 00 было официально объявлено о произошедшем чуде: кровь, которая века хранится в специальном контейнере, потекла уже в третий раз в течение годового периода.

Разжижение крови святого прежде зафиксировано 19 сентября, 16 декабря и произошло в эту субботу перед первым воскресеньем мая, пишет napoli1.com.

Процессия дня была посвящена переносу мощей святого с кладбища в районе Фуоригротта в катакомбы Каподимонте, теперь Сан-Дженнаро. Следующая неделя посвящена поклонению святой реликвии - сакральному сосуду с кровью покровителя и спасителя Неаполя.