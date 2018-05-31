Италия: «Cuma Express»
Летний скоростной поезд соединит Флегрейские Поля с Неаполем.
С 1 июля, в пик туристического сезона, на линию выйдет летний скоростной поезд «Cuma Express», который позволит путешественникам быстро и с комфортом добраться к достопримечательностям Флегрейских полей (Campi Flegrei).
Чтобы осмотреть знаменитые археологические комплексы этой богатой древностями территории, маршрутом предусмотрены несколько остановок, откуда удобно добраться до тех или иных памятников древности: например, к амфитеатру Флавиев, Macellum, Rione Terra (остановка Поццуоли), археологическому парку Terme di Baia (остановка Fusaro) или к раскопкам Кумы (Cuma), пишет napoli1.com.
Экспресс свяжет Монтесанто с Кума, осуществляя рейсы 8 раз в день по воскресеньям и праздничным дням. Планируется в дальнейшем сделать поезд ежедневным.
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