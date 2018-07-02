Италия: Дармиан продолжит карьеру в серии А
Итальянский защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан интересен трем клубам из серии А.
В число желающих видеть его в своем составе входят «Интер», «Ювентус» и «Наполи», пишет news.sportbox.ru.
Как сообщает Sky Sports, агент игрока встретился со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи.
По словам Дармиана, «Юнайтед» не проявляют желания продлить контракт с ним, что сильно увеличивает шансы на переход.
Маттео Дармиан провел 17 матчей в прошедшем сезоне. В них он отметился одной голевой передачей.
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