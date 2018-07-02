Италия: Дармиан продолжит карьеру в серии А

В число желающих видеть его в своем составе входят «Интер», «Ювентус» и «Наполи», пишет news.sportbox.ru.

Как сообщает Sky Sports, агент игрока встретился со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи.

По словам Дармиана, «Юнайтед» не проявляют желания продлить контракт с ним, что сильно увеличивает шансы на переход.

Маттео Дармиан провел 17 матчей в прошедшем сезоне. В них он отметился одной голевой передачей.