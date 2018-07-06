Италия: День семьи, любви и верности

Пятница, 06 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: День семьи, любви и верности

Ромашки за любовь и верность - парам из Перуджи и Рима.

5 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности, приуроченного ко дню памяти православных святых Петра и Февронии Муромских, в Российском центре науки и культуры наградили медалями «За любовь и верность» итало-российские пары из Рима и Перуджи.

Андреа Черу и Лариса Гаврилова женаты уже 26 лет. Лариса возглавляет созданную ею в 2017 году ассоциацию Россия-Умбрия в Перудже, при которой также действуют курсы русского языка. В период проведения выборов Президента России в марте 2018 г. при ее содействии в столице умбрийского региона было проведено досрочное голосование.

Вторая пара - Франко Ди Санто и Наталья Переславцева – не смогли присутствовать на церемонии, так как находятся в командировке в Москве. Н.Переславцева уже много лет возглавляет в Риме учебно-методический центр «Николай Гоголь», где сегодня обучаются более 200 учеников. Она - вдохновитель и организатор серии Европейских олимпиад, в которых принимают участие школьники из русских школ Европы и СНГ, а также тестирования на знание русского языка как иностранного.

В честь «виновников торжества» в РЦНК состоялся концерт выпускницы Российской академии музыки им. Гнесиных, лауреата российских и международных конкурсов Екатерины Мармило (меццо-сопрано). Под аккомпанемент Марины Чуботару (фортепиано) были исполнены классические произведения, посвященные теме любви и семьи.

В холле РЦНК открылась фотовыставка детских и семейных фотографов «BICFP FAMILY EXPO 2018». В экспозиции - работы фотографов из разных стран, различных верований и культурных традиций, которые представили свой взгляд на такую важнейшую ценность, как семья.

Мероприятие организовано совместно с культурной ассоциацией planet360.info (президент - Елена Булдакова). Благодарность за фотографии - профессиональному фотографу из Санкт-Петербурга Антону Овчарову.

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