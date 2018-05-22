Италия: дерево рухнуло на автобус с туристами во Флоренции

Дерево упало на автобус с туристами во Флоренции, пострадали от 12 до 14 человек, из них семь были доставлены в больницу.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила итальянская пожарная служба.

ЧП произошло с туристами из Южной Кореи, чей автобус стоял на светофоре на одной из флорентийских набережных. Внезапно на заднюю часть транспортного средства рухнула крупная липа, пишет vesti.ru.

Пострадавшие были экстренно госпитализированы. Один мужчина находится в тяжелом состоянии.

Двух застрявших в салоне туристов пришлось извлекать прибывшим на место спасателям. Небольшие травмы также получила женщина, сидевшая за рулем соседнего автомобиля.

Причиной случившегося называют непогоду, обрушившуюся на Флоренцию незадолго до него. Упавшая липа перегородило набережную, что привело к изменению дорожного движения в районе места происшествия. Отмечается, что пожарные его оперативно распилили.