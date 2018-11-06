Италия: девушка Маттео Сальвини объявила о разрыве отношений

Политик находился с визитом в Китае, когда его девушка, телеведущая итальянского ток-шоу Элиза Изоарди выложила на странице в Instagram совместную фотографию с Сальвини с сообщением о разрыве отношений.

«Я буду скучать не по тому, что мы дали друг другу, но по тому, что мы могли бы дать… С огромным уважением к истинной любви, которая была, спасибо Маттео», — говорится в сообщении.

Как сообщает The Independent, пара прожила вместе три года. Сальвини позже ответил на своей странице в Facebook: «Я никогда не выставлял свою личную жизнь «на площадь» и не буду это делать сейчас, итальянским гражданам все равно. Я любил, я прощаю, конечно, я допускал ошибки».

18 октября Сальвини сообщил, что его единомышленники в Евросоюзе хотят, чтобы он стал следующим председателем Европейской комиссии (ЕК) после окончания срока полномочий Жан-Клода Юнкера, пишет iz.ru.

Итальянского вице-премьера характеризуют как евроскептика и часто называют популистом. Его жесткая политика по отношению к мигрантам и беженцам привела к напряжению в отношениях с Евросоюзом.