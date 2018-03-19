Италия: Divina Costiera возобновляет рейсы по заливам Неаполя и Салерно

Понедельник, 19 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Divina Costiera возобновляет рейсы по заливам Неаполя и Салерно

С 26 марта до конца октября суда Alicost вновь начинают курсировать по маршрутам, которые соединяют Салерно, Капри, Амальфи, Позитано и Сорренто.

Запланированы два рейса: Салерно - Амальфи - Позитано - Капри и Амальфи - Позитано - Сорренто, пишет napoli1.com.

Цена билетов 8 евро за пассажира и 6 в случае организованных групп. К тарифам надо добавить стоимость высадки на Капри, что составляет 2,50 евро

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