Италия: Dolce & Gabbana променял моделей на дронов

Устройства, к которым были прикреплены сумки, вылетели из-за кулис и пролетели над подиумом.

Однако начало шоу пришлось задержать на 45 минут, сообщает The Cut. Показ чуть не сорвался из-за включенного гостями Wi-Fi на смартфонах: он мешал управлению дронами. Когда выяснилось, что, несмотря на предупреждение на разных языках, часть присутствующих все же не выключили Wi-Fi, организаторы показа громко объявили их ники в социальных сетях. Издание отметило, что это было похоже на разнос, устроенный ученикам учителем.