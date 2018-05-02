Италия: дом Bvlgari откроет модный отель в Париже
Римский ювелирно-часовой дом Bvlgari, управляющий собственной сетью отелей, планирует открыть новую гостиницу класса люкс в Париже в 2020 году.
Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы дома в пятницу, 9 марта.
Новый отель разместится на престижной Авеню Георга V, входящей в так называемый парижский «Золотой треугольник» - район дорогих бутиков, ресторанов и гостиниц.
«Мы особенно гордимся тем, что нам удалось найти для нового отеля Bvlgari в Париже такое потрясающее место, - отметил Жан-Кристоф Бабен, CEO дома Bvlgari. - Открытие, которое ожидается в 2020 году, добавит отель в «Городе света» в нашу коллекцию. Он продемонстрирует непревзойденный уровень гостеприимства римского ювелирного дома на парижском отельном рынке класса люкс».
В новом отеле будет 76 номеров (преимущественно сьютов), SPA с 25-метровым бассейном, а также ресторан Bvlgari и бар во внутреннем дворе с садом.
Оформлением интерьеров займется итальянская архитектурная компания Antonio Citterio Patricia Viel и парижская компания Valode & Pistre, специализирующаяся на реновации исторических зданий.
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