Италия: дом Bvlgari откроет модный отель в Париже

Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы дома в пятницу, 9 марта.

Новый отель разместится на престижной Авеню Георга V, входящей в так называемый парижский «Золотой треугольник» - район дорогих бутиков, ресторанов и гостиниц.

«Мы особенно гордимся тем, что нам удалось найти для нового отеля Bvlgari в Париже такое потрясающее место, - отметил Жан-Кристоф Бабен, CEO дома Bvlgari. - Открытие, которое ожидается в 2020 году, добавит отель в «Городе света» в нашу коллекцию. Он продемонстрирует непревзойденный уровень гостеприимства римского ювелирного дома на парижском отельном рынке класса люкс».

В новом отеле будет 76 номеров (преимущественно сьютов), SPA с 25-метровым бассейном, а также ресторан Bvlgari и бар во внутреннем дворе с садом.

Оформлением интерьеров займется итальянская архитектурная компания Antonio Citterio Patricia Viel и парижская компания Valode & Pistre, специализирующаяся на реновации исторических зданий.