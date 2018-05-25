Италия: Донадони покинул пост главного тренера «Болоньи»

Пятница, 25 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Донадони покинул пост главного тренера «Болоньи»

Роберто Донадони ушел в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Болонья».

Об этом сообщается на официальном сайте итальянской команды.

«Я считаю Донадони отличным тренером. Он повысил авторитет клуба. Однако мы чувствовали, что после трех лет цикл подошел к концу, несмотря на усилия и преданность, которые он и его сотрудники всегда проявляли. Я желаю ему удачи на следующем этапе его карьеры», - сказал президент «Болоньи» Джоуи Сапуто.

Донадони возглавил «Болонью» осенью 2015 года. В последних двух сезонах команда под его руководством финишировала на 15-м месте в чемпионате Италии, а в сезоне-2015/16 стала 14-й, пишет РИА Новости.

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