Италия: Доннарумма не сыграет против «Интера»
Основной вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма не поможет своей команде в четвертьфинальном матче Кубка Италии с «Интером».
Информацию подтвердила пресс-служба россонери на странице в «Твиттере».
Накануне появилась информация, что 18-летний вратарь рискует не сыграть из-за проблем с пахом. В ближайшее время голкипер пройдет медицинское обследование. Вместо Доннаруммы в заявку включен 16-летний Маттео Сончин, пишет championat.com.
Матч «Милан» - «Интер» состоится 27 декабря. Начало - в 22:45 мск. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.