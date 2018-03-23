Италия: дождь не остановил марш Свободы против каморры

Пятница, 23 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: дождь не остановил марш Свободы против каморры

Под проливным дождем 21 марта прошел в Помпеях марш Свободы против каморры.

Тысячи молодых людей объединились в этом марше послов мира, следуя от площади Иммаколата до Альдо Моро в Скафати (Салерно). В марше против каморры участвовали 4000 коммун по всей Италии. Молодежь Помпей скандировала: «Никакой дождь и грозы нас не остановят. Наше желание свободы настолько сильное, что мы не боимся ничего». В 11 часов одновременно во всех местах общенационального марша состоялось чтение списков тысяч имен мужчин и женщин, невинно погибших от рук мафии, пишет napoli1.com.

Накануне манифестации в храме Помпей состоялось поминовение жертв каморры с чтением длинного списка имен.

В день марша сотни полицейских охраняли кортеж молодых послов мира, предупреждая возможные провокации.

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