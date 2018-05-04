Италия: душ для бездомных в Палаццо Фуга

Теперь проблема решена: в бывшей гостинице для бедных, ныне Палаццо Фуга, в рамках проекта «Вернуть достоинство», открыт пункт, где каждый нуждающийся может проводить ежедневные гигиенические процедуры. Здесь людей, которые живут на улице, - объяснила Роберта Гаэта, советник департамента по социальной политике мэрии Неаполя, - встретят социальные работники, которые уже хорошо знают их нужды.

Данный проект имеет целью не только физическое обслуживание людей, выброшенных на улицу, но их социальную реабилитацию. Открытие новой структуры состоится 7 мая в присутствии мэра столицы, пишет napoli1.com.