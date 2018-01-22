Италия: два лыжника попали под снежную лавину

Трасса, по которой двигались лыжники, не была предусмотрена для катания. В это время от скалы сверху оторвался кусок снежной лавины и накрыл мужчин.

К счастью, охрана сразу заметила неладное, и отряд спасателей быстро направился к месту происшествия. Одного из лыжников, который был накрыт снегом лишь частично, извлекли из-под завала в течение нескольких минут. Второй же был полностью накрыт снежным пластом, так что осталась видна лишь часть ботинка, пишет napoli1.com.

Однако благодаря этому знаку мужчина и был спасен: его не пришлось долго искать. Спасателям понадобилось 10 минут, чтобы освободить потерпевшего. Ему оказали первую помощь, привели в чувство и отправили вертолетом в больницу города Л’Акуила.