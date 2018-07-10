Италия: два новичка «Наполи» подписали пятилетние контракты

Вторник, 10 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: два новичка «Наполи» подписали пятилетние контракты

Официальный сайт «Наполи» сообщил о том, что испанский полузащитник из «Бетиса» Фабиан Руис подписал с «азурри» пятилетний контракт.

Финансовые условия контракта не оглашаются, однако всезнающий Transfermarkt полагает, что испанский клуб получит 30 миллионов евро.

Еще раньше СМИ сообщали, что Руис является потенциальным сменщиком капитана команды Марека Хамшика, которым интересовались китайские клубы.

Центральному полузащитнику Фабиану Руису 22 года. Он является воспитанником «Бетиса», играл также полгода в аренде, в «Эльче». В прошлом сезоне Руис провел 34 матча в Ла Лиге и забил 3 гола. Играл в составах сборных Испании Under- 19 и Under- 21, пишет napoli1.com.

Еще одним новичком неаполитанского клуба стал голкипер «Удинезе» Алекс Мерет. 21-летний воспитанник фриульского клуба так и не провел ни одного матча в его составе. Два сезона Мерет провел в аренде в клубе СПАЛ, где сыграл 43 матча.  

На протяжении трех лет Алекс был голкипером сборной Италии Under-19 и в 2016 году стал серебряным призером чемпионата Европы в этом возрасте и был включен в сборную «All stars» Евро. Алекс Мерет также заключил пятилетнее соглашение с «Наполи», а его предыдущий клуб получит 22 миллиона евро. 

По данным того же Transfermarkt президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис уже потратил 81 миллион евро на новых футболистов. Кроме вышеперечисленных - это Симоне Верди из «Болоньи» (25 миллионов) и 23-летний бразильский форвард Винисиус из португальского «Реал Спорт Клуба» (4 миллиона). На правах свободных агентов неаполитанский клуб пополнили 24-летний немецко-ливанский вингер Амин Юнес из «Аякса» и его одногодок, форвард «Беневенто» Амато Чичиретти.

Что касается поступления денег в казну «Наполи», то окончательно рассчитались «Сампдория»- за Дувану Сапату (17 миллионов евро) и «Кальяри»- за Леонардо Паволетти (10 миллионов евро). Еще 2 миллиона евро «Парма» заплатила за Якопо Дези. А Пепе Рейна и Эмануэле Джаккерини перешли в «Милан» и «Кьево» соответственно на правах свободных агентов. Так что у «Наполи» имеется минусовый баланс в 52 миллиона евро. Следует ждать новых продаж футболистов! Об этом и многом другом будет рассказано на нашем портале. Следим вместе за трансферной кампанией итальянских клубов!

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