Италия: дворeц отреставрировали с помощью 3D-принтера

Владельцы отеля поняли, что реставрация балконов вручную станет долгим и затратным делом, поэтому они связались с командой Sismaitalia. В компании, в свою очередь, только в этом году установили 3D-принтер Massivit 1800 для производства элементов декора по особым заказам.

Это устройство — модель израильского производителя Massivit 3D. Максимальное поле печати 3D-принтера составляет 1200х1500х1800 мм, он работает по запатентованной технологии подачи геля Gel Dispensing Printing (GDP). Устройство печатает за счет подачи фотополимерного геля Dimengel, который затвердевает под воздействием ультрафиолетовых лучей, пишет napoli1.com.

3D-модели для проекта по реставрации создали на основе фотографий фасада здания. Все пять разрушенных элементов балконов напечатали в двух размерах, 480x430x215 мм и 790x790x215 мм. Детали создали полыми, что позволило облегчить конструкцию, а также снизить вес для перевозки и установки. На 3D-печать каждой пары ушло около 20 часов. Поскольку элементы выполняют исключительно эстетическую функцию на фасаде, команде удалось быстро изготовить полые конструкции и укрепить их полиуретановой пеной. Таким образом, издержки производства удалось свести к минимуму, обеспечив при этом структурную целостность напечатанных на 3D-принтере элементов.