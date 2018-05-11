Италия: дворец Serra di Cassano открывает двери для экскурсантов

Пятница, 11 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: дворец Serra di Cassano открывает двери для экскурсантов

Знаменитое историческое здание известное как дворец Серра-ди-Кассано, гостеприимно открывает свои врата для экскурсантов.

Это здание является ценнейшей страницей в истории Неаполя, которая тесно связана с благородными именем семьи герцога Серра ди Кассано. 

Возведенный в начале 18 века по его заказу, ныне дворец является пристанищем института философии. Экскурсионные маршруты пролегают через великолепные залы и герцогские апартаменты, в которых разворачивалась большая история Неаполя, пишет napoli1.com.

Глазам экскурсантов предстанут ценнейшие полотна 17-18 веков, а также библиотека наполеоновского маршала Мюрата. Финальным этапом маршрута станут подземные гроты дворца, где добывался туф для его строительства и которые в годы второй мировой войны служили убежищем во время бомбардировок.  

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия хочет привлечь криптовалютный бизнес

      Португалия обновит законодательную базу, чтобы привлечь криптовалютный бизнес.

      Подробнее

    • Португалия: самая пожилая заключенная

      Бабуле, находившейся в КПЗ - 90 лет. Она была самой великовозрастной из женщин, когда-либо арестованных в Португалии.

      Подробнее

    • Испания: Кастельону грозит нашествие жгучих медуз

      На пляжах Оропесы и Кастельона объявлено предупреждение.

      Подробнее

    • Испания: пляжи Валенсии получили больше всего «Голубых флагов»

      Валенсийское сообщество лидирует по количеству пляжей и причалов, отмеченных в этом году «Голубыми флагами».

      Подробнее

    • Итальянские женщины все дальше откладывают рождение первенца

      В Италии женщины откладывают рождение детей на все более дальний срок, отказываясь от радостей материнства из-за карьеры.

      Подробнее

    • Италия: дворец Serra di Cassano открывает двери для экскурсантов

      Знаменитое историческое здание известное как дворец Серра-ди-Кассано, гостеприимно открывает свои врата для экскурсантов.

      Подробнее

    • Цвет австралийской пасты покорил гурманов

      Владельцы ресторана в Австралии удивили посетителей новым необычным блюдом - бирюзовыми тальятелле.

      Подробнее

    • Пес выстрелил в хозяина из пистолета

      В американском городе Форт-Додж, штат Айова, собака выстрелила из пистолета в своего хозяина.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе