Италия: дворец Serra di Cassano открывает двери для экскурсантов

Это здание является ценнейшей страницей в истории Неаполя, которая тесно связана с благородными именем семьи герцога Серра ди Кассано.

Возведенный в начале 18 века по его заказу, ныне дворец является пристанищем института философии. Экскурсионные маршруты пролегают через великолепные залы и герцогские апартаменты, в которых разворачивалась большая история Неаполя, пишет napoli1.com.

Глазам экскурсантов предстанут ценнейшие полотна 17-18 веков, а также библиотека наполеоновского маршала Мюрата. Финальным этапом маршрута станут подземные гроты дворца, где добывался туф для его строительства и которые в годы второй мировой войны служили убежищем во время бомбардировок.